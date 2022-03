Osimhen, la gioia dopo la doppietta: «Napoli, così vinciamo lo scudetto»

Ottavo e nono gol del suo campionato sono arrivati uno per tempo. Victor Osimhen si è caricato il Napoli sulle spalle trasformando il Verona da incubo a sogno. «Siamo andati in campo con la determinazione di vincere. Doveva essere una risposta alla sconfitta contro il Milan», ha spiegato l'attaccante nigeriano al termine della gara del Bentegodi. «Dobbiamo provare a vincere tutte le partite per puntare allo scudetto», aggiunge poi senza troppi giri di parole.

Il primo gol è arrivato su colpo di testa: il quarto consecutivo per lui: una vera e propria specialità della casa, che certifica la totale mancanza di paura nonostante la maschera protettiva che porta sul volto. «Mi sto allenando tanto per migliorare il colpo di testa. Durante la settimana mi aiutanto sempre i nostri terzini che mi riforniscono di con i cross».

E poi la festa, inevitabile, dopo il gol del raddoppio che virtualmente ha messo in Napoli nei tranquilli. «Mi hanno dato la macchina fotografica per gli scatti e ho fatto una foto ai tifosi che sono stati eccezionali».