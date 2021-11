Osimhen è già carico per il Verona: «Non sottovalutatemi...»

È tornato ad allenarsi ieri, con i compagni di squadra a Varsavia. Oggi li ha raggiunti in gruppo, si è allenato con loro e ha rilanciato le sue quotazioni per Napoli-Verona di domenica. Victor Osimhen è già carico: «Una forza da non sottovalutare» ha scritto sui social, pubblicando foto di sé e dei suoi compagni di un Napoli che è chiamato a superare l'ultimo ostacolo prima della sosta delle nazionali.

LEGGI ANCHE Napoli-Verona, probabili formazioni: tornano Insigne, Osimhen e Fabian