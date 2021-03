Osimhen vince e si qualifica: la Nigeria va alla Coppa d'Africa

Un match per rilanciarlo anche con la maglia della nazionale. Victor Osimhen non trova il gol ma mette lo zampino nel finale di gara contro il Benin per il gol vittoria di Onuachu, una rete che vale la qualificazione delle Aquile.

Con i tre punti conquistati, infatti, la Nigeria sale a quota 11 punti nel gruppo L, mette il Benin a 4 punti di distanza e si prende qualificazione è primo posto. Per Osimhen e compagni l'ultima gara del girone sarà contro Lesotho, martedi prossimo.