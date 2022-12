Osimhen visita lo Charleroi: «Siete come casa mia»

Victor Osimhen ritrova una fetta importante del suo passato: l'attaccante del Napoli quest'oggi ha fatto visita allo Charleroi, il club con cui ha giocato nella stagione 2018/19 rilanciandosi dopo l'esperienza al Wolfsburg e prima di approdare al Lille. La squadra belga è in ritiro a pochi chilometri di distanza dal Regnum Carya, che ospita il Napoli a Antalya in Tuchia. «Che bello potervi ritrovare e ritrovare la squadra. Grazie per il tifo che sempre mi riservate, siete la mia seconda casa. Vi auguro il meglio per questa seconda parte di stagione» le parole dell'attaccante azzurro.