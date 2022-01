Ospina, 10 clean sheet da record: «Era troppo importante vincere»

«Abbiamo dato tutto in campo, è stato uno sforzo importante». Queste le parole di David Ospina, al 10 clean sheet in campionato: «Era una partita complicata e ci prendiamo tre punti importantissimi. Bisogna sempre essere pronti per dare il massimo in campo, tutta la difesa sta facendo molto bene anche senza Koulibaly. È arrivato anche Tuanzebe che ci darà una mano nei prossimi mesi».

«La vita del portiere è complicata, la partita di stasera era difficile perché magari ti arriva una sola occasione e devi essere subito pronto» ha continuato Ospina. «Ci servivano troppo questi punti per dare continuiatà a quanto fatto giovedi contro la Juventus.