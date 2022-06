Ospina all'Al-Nassr di Riad: maxi contratto da 8 milioni

Sempre più vicino il passaggio di David Ospina all'Al-Nassr, famosa società calcistica degli Emirati Arabi che sembra essersi assicurata l'ennesimo grande nome del calcio europeo nella sua storia. Dopo aver detto no più volte all'ipotesi di rinnovo con il Napoli e aver capito che la strada del Real Madrid si è improvvisamente chiusa, il portiere colombiano è pronto a trasferirsi in Arabia per chiudere la sua carriera.

E dalla Colombia spuntano anche le cifre dell'accordo tra Ospina e l'Al-Nassr: 3,5 milioni a stagione più bonus per lui, che significano circa 8 milioni di euro in due anni (quella che sarà la durata dell'accordo), cifre lontane da quanto avrebbe potuto guadagnare con il club di Aurelio De Laurentiis. Poi Ospina e la famiglia vorrebbero tornare a casa in Colombia nel 2024, quando guarderà ai 37 anni, e magari chiudere in patria la carriera.