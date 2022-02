Ospina, offerte dall'Arabia: l'Al Nassr ioffre i suoi petroldollari

Il futuro di David Ospina è sempre più lontano dal Napoli. Al termine della stagione, infatti, il portiere colombiano deciderà con quale squadra firmare il prossimo contratto, visto l'accordo in scadenza con gli azzurri che non sarà rinnovato con ogni probabilità: e a David non mancano le proposte, con l'ultima che arriverebbe dall'Arabia Saudita e prevederebbe un lauto compenso.

Secondo BolaVip, infatti, ci sarebbe l'Al Nassr sulle tracce di Ospina. Uno dei club più famosi d'Arabia - sulla sua panchina si è seduto nel 2016 anche Fabio Cannavaro -, l'Al Nassr offrirebbe a Ospina un ingaggio molto più alto di quello percepito oggi al Napoli e la possibilità di chiudere la carriera con il portafogli pieno. In Europa, il Real Madrid sembra invece l'opzione più importante per il colombiano.