Ospina in campo con la Colombia: l'azzurro si allena con la nazionale

Dopo il brivido dell'ultima gara, per David Ospina sembrano rientrati gli allarmi: il portiere del Napoli anche ieri si è allenato con la nazionale colombiana regolarmente, con lavoro di scarico già messo in conto per chi era sceso in campo contro la Bolivia. La nazionale colombiana è attesa dalla gara contro il Paraguay domani sera.

🎥 ¡Primera prática en Paraguay!



Entrenamos con miras a nuestro partido del domingo 🆚 🇵🇾#VamosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/IxfikaffPy — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 4, 2021