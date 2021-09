Ospina, vittoria con la Colombia: «Unione!», il messaggio social

Notte da protagonista per David Ospina, il portiere del Napoli è sceso in campo qualche ora fa per Colombia-Cile, ultimo appuntamento di questo turno di qualificazioni al prossimo Mondiale. La nazionale colombiana ha vinto per 3-1 e si porta a 13 punti in classifica, riavvicinandosi così alla zona qualificazione della classifica in attesa degli importantissimi match di ottobre contro Uruguay, Brasil e Ecuador. Ospina ha condiviso la sua gioia sui social postando una foto della festa colombiana nello spogliatoio prima di fare immediato rientro ai club.