Ospina convocato dalla Colombia: va in nazionale anche infortunato

L'infortunio sta piano piano andando via, ma David Ospina non è ancora al meglio. E non sarà rischiato inutilmente dal Napoli vista la sosta di campionato a un passo. Eppure, il portiere azzurro dovrà volare in nazionale: la Colombia, infatti, ha inserito Ospina nella lista di convocati per la prossima parentesi di nazionali di fine mese. La selezione cafetera affronterà due big match contro Perù e Argentina nelle qualificazioni per il prossimo Mondiale il 28 gennaio e il 1 febbraio prossimi.

📝 ➡️ Estos son los 2️⃣8️⃣ convocados por @ReinaldoRuedaDT para los partidos por las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 🆚 🇵🇪 y 🇦🇷#VamosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/atcF313glM — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) January 19, 2022