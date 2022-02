Ospina, problemi in Colombia: può saltare la sfida all'Argentina

Non bastava l'errore dell'ultima partita contro il Perù che ha deciso la sconfitta della sua Colombia, David Ospina è ancora protagonista in negativo nel ritiro della nazionale cafetera. Il portiere del Napoli, infatti, non si è allenato nelle scorse ore con i compagni della Seleccion, un problema fisico che ne mette in dubbio anche la presenza nel match importante di domani contro l'Argentina.

Alla base dell'assenza del portiere del Napoli ci sarebbe un'intossicazione alimentare ravvisata da Ospina e che ha impedito all'estremo difensore di essere in campo per l'allenamento con il ct Reinaldo Rueda. In caso di bandiera bianca, al suo posto ci sarà Camilo Vargas. Il portiere azzurro sarà nuovamente a disposizione di Luciano Spalletti giovedì, a poche ore dal match contro il Venezia.