Ospina sotto processo, Zuniga: «I tifosi hanno la memoria corta»

È diventato un piccolo caso quello relativo a David Ospina, il portiere del Napoli protagonista, contro il Perù, dell'episodio chiave che ha deciso la partita in favore dei peruviani. Una sconfitta dolorosa per la Colombia che ora vede la qualificazione al Mondiale più distante.

Alla pioggia di critiche arrivata per il portiere de Napoli ha risposto un altro ex azzurro come Juan Camilo Zuniga: «Per me resti sempre il miglior portiere. La gente ha la memoria corta: e poi nulla è ancora deciso» ha scritto sui social l'ex terzino azzurro, che con Ospina ha condiviso anni di nazionale.