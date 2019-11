LEGGI ANCHE

Dopo le parole delle scorse settimane, qualche strana idea era venuta anche in Colombia: «La nazionale ha bisogno di gente che giochi nel club» aveva detto Queiroz, ct colombiano, e allora ancheera stato messo in discussione. Il capitano colombiano ha però incontrato nelle ultime ore il suo selezionatore che, secondo quanto riportato da As, gli assicurato un posto da titolare i prossimi mesi nonostante il poco spazio con la maglia del Napoli.Le ottime prestazioni diin azzurro, infatti, hanno lasciato a Ospina sempre meno spazio, ma il calciatore resta fiducioso e dal ritiro della nazionale applaude i suoi. «Dobbiamo giocare al massimo e vincere queste amichevoli, servirà per il futuro. Stiamo provando a migliorare in campo, dobbiamo sfruttare al massimo queste occasioni che abbiamo lontano dal club per farlo», ha detto il portiere azzurro che stanotte sarà ancora titolare nel match amichevole contro l'Ecuador a New York.