Laazzurra obbliga tutti a reinventarsi: allenamenti in casa, nuove ricette da sperimentare ai fornelli e quiz tecnologici da fare ai social, con tutto il divertimento dei fan. Anche David Ospina , il portiere azzurro, si è mostrato in nuove vesti in queste ore così delicate.Il colombiano del Napoli , papà di Maxi e Dulce, ha dovuto anche vestire i panni del professore di scuola e aiutare la prole alle prese con i compiti. Le scuole, infatti, pur chiuse non hanno fermato la loro attivita. Lo sa bene, compagna di, che lo ha immortalato sui social tra libri e quaderni.