Ospina e il derby di Madrid: dopo il Real c'è anche l'Atletico

Non solo il Real Madrid, ora anche l'Atletico diel CHolo Simeone sembra pensare a David Ospina. Il portiere colombiano non continuerà la sua avventura a Napoli liberandosi a zero tra poche settimane e potrebbe approdare in Liga prima di tornare in patria.

Secondo Mundo Deportivo, l'Atleti starebbe pensando a David per l'alternativa a Oblak in vista della prossima stagione. La pista più concreta resta comunque la squadra di Ancelotti, che a breve lascerà andare l'ucraino Lunin altrove e avrà bisogno di un vice di esperienza.