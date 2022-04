Ospina e il Napoli, addio a fine anno: restano vive le piste Inter e Atalanta

L'addio al Napoli a fine stagione sembra ormai scontato. Dopo quattro anni in azzurro, David Ospina è pronto ai saluti, a lasciare la città ma non per forza il Paese. Secondo quanto riportato da As, infatti, restano vive le piste italiane per il futuro del colombiano: l'Atalanta si era interessata a Ospina nelle ultime settimane e anche l'Inter potrebbe essere una valida alternativa visto che i nerazzurri dovranno regalare una successione a Handanovic per la prossima stagione.

Difficile immaginare Ospina a Bergamo senza una qualificazione europea - che in questo momento sembra complicata per la squadra di Gasperini -, proprio per questo il futuro del colombiano verrà ridiscusso al termine della stagione e quando il contratto con il Napoli sarà concluso. Il ritorno in patria non sembra, al momento, una possibilità concreta, resta aperta sullo sfondo la destinazione araba con qualche club che si è interessato al futuro dell'ex Arsenal ma senza ricevere alcuna risposta da Ospina.