Ospina, tre club alla finestra: anche al Real se resta Ancelotti

Poco meno di due mesi, poi non ci sarà più alcun vincolo a legare David Ospina e il Napoli. Il portiere colombiano vedrà scadere il suo contratto a fine giugno e si guarda intorno, anche se per ora ancora nessuna scelta è stata presa sul suo futuro. Le piste ad oggi sembrano essere tre e tutte europee: l'opzione degli Emirati Arabi non ha mai affascinato il colombiano né la sua famiglia, così come il ritorno a casa è stato almeno nei piani rimandato.

Il Real Madrid fa sul serio? Sì, se nella capitale spagnola dovesse restare Carlo Ancelotti. L'allenatore italiano e Ospina si sono incrociati a Napoli, hanno mantenuto un buon rapporto e Ancelotti rinforzerebbe con piacere la porta alle spalle di Courtois il prossimo anno. Un'esperienza che potrebbe essere affascinante anche per lo stesso Ospina dopo aver giocato in Francia, Inghilterra e Italia. L'Inter potrebbe fare un tentativo in estate, visto il costo zero, anche se i piani restano altri. Più complicato invece pensare all'Atalanta: i nerazzurri avrebbero puntato forte sull'azzurro solo in caso di Champions, ma anche l'Europa League è a rischio.