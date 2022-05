Ospina ai saluti, l'agente conferma: «Andremo via, ci sono già offerte»

Il 30 giugno prossimo si concluderà l'esperienza con il Napoli di David Ospina dopo quattro stagioni. Nessun ripensamento, nessuna possibilità di rinnovo - anche se le vie del mercato sono sempre infinite... - così il portiere colombiano potrà guardarsi intorno e cambiare aria, come ha confermato anche il suo agente Lucas Jaramillo in una delle ultime interviste in Colombia.

«Non abbiamo ancora deciso nulla, per ora. Ci sono delle chiacchierate in corso, ma vogliamo aspettare ancora», ha spiegato l'agente di Ospina nelle parole riportate dalla rivista colombiana Semana. «Abbiamo un grande vantaggio in questa situazione, David si libererà a zero a luglio, quindi potremo guardarci attorno e scegliere la destinazione migliore. Vogliamo approfittarne». Arrivato in azzurro nel 2018 per affiancare Meret, Ospina ha giocato con il Napoli fin qui 100 partite.