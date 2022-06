Napoli, Ospina si fa attendere: il portiere aspetta l'ok del Real

Aurelio de Laurentiis lo aveva fatto intendere nella sua ultima uscita pubblica: nonostante l'offerta formulata, David Ospina non aveva dato al Napoli ancora una risposta sul suo futuro. Così, con il contratto in scadenza, il portiere colombiano è libero di scegliere il domani, con il coltello dalla parte del manico e un ventaglio di opzioni tra cui poter scegliere.

E, secondo quanto riportato da El Confinencial in Colombia, alla basse delle attese per Ospina ci sarebbe la voglia del portiere colombiano di aspettare il Real Madrid: quella spagnola, infatti, è la pista che maggiormente affascina Ospina per i prossimi due anni. A Madrid sarebbe sicuramente la riserva di un super protagonista cone Courtois, ma per David non è mai stato un problema dover lottare per conquistare un posto. Ancelotti lo vorrebbe al posto di Lunin, ma i blancos non hanno ancora accelerato sul mercato.