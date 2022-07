Ospina, spunta al foto a Dubai: il portiere si avvicina all'Al Nassr

David Ospina a Dubai. Il portiere colombiano, che il 30 giugno ha visto scadere il suo contratto con il Napoli, è stato negli Emirati Arabi qualche giorno fa insieme con la famiglia e il suo entourage, paparazzato da alcuni tifosi sudamericani: un viaggio dalla Colombia che non è stato solo occasione per qualche ora di vacanza lontano da casa ma anche per incontrare più da vicino gli emissari dell'Al Nassr, il club saudita che sarà nel futuro di David.

Il colombiano ex Napoli, infatti, è pronto a trasferirsi a Riad con l'Al Nassr del neo allenatore Rudi Garcia, una priorità per il francese che spera così di portare qualità ed esperienza negli Emirati. Ospina ha scelto di lasciare l'Europa dopo una decade di carriera e dopo la mancata trattativa per il rinnovo con De Laurentiis. Anche il Real Madrid, che lo aveva cercato, ha poi cambiato i piani di mercato. Per il colombiano contratto da oltre 3 milioni all'anno all'Al Nassr.