È tornato a parlare via Skype, il portiere delche si è raccontato ai microfoni ufficiali dell', la squadra colombiana che lanciò l'azzurro nel calcio professionistico ormai quindici anni fa. «Ero giovane ma sapevo già molto bene quanta responsabilità avessi nel dover proteggere la porta di una squadra come il. In tanti erano convinti che la squadra avesse bisogno di un portiere di esperienza e non di un giovane come me, ma non ho mai ascoltato quelle voci, ho sempre pensato a fare il mio lavoro e a sfruttare l’opportunità che mi era stata data mandandomi in campo».L'occasione della diretta social è la doppia vittoria del campionato del 2007, di cuifu protagonista. «Avevamo una grande squadra, eravamo un gruppo incredibile, una famiglia. La vittoria fu un momento unico, ricordo ancora la festa della mia famiglia, ero emozionato e felice per tutto quello che era stato fatto. È stato fondamentale per la mia carriera». E i colori colombiani restano nel cuore del portiere del Napoli , scelto da Gattuso come titolare dal suo arrivo in squadra. «Il Nacional per me è qualcosa di molto importante, resto il tifoso numero uno.Lascio una porta aperta al mio ritorno in campo con la maglia biancoverde».