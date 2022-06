In America e Sudamerica il 19 giugno si celebra la festa dei papà, un giorno festeggiato anche da David Ospina, il portiere colombiano che tra qualche giorno sarà ufficialmente libero dal contratto con il Napoli. Il suo futuro è ancora da decidere: il Real Madrid non ha affondato e le altre pretendenti sembrano in disparte mentre il Napoli è sempre più orientato a confermare Meret.