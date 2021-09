Ospina guida la sua Colombia: «Sto bene, mi alleno al meglio»

«Vogliamo approfittare di questi giorni di lavoro che abbiamo a disposizione prima del Cile. Dobbiamo prepararci al meglio per poter vincere la partita di giovedì». David Ospina parla da capitano direttamente dal ritiro della nazionale colombiana a Barranquilla. «Tutti i giocatori che sono qui sono professionisti di livello che possono affrontare qualsiasi gara».

Giovedì una gara fondamentale di qualificazioni. «Per noi è importante seguire la nostra strada: vogliamo gestire il possesso contro il Cile per poter essere più pericolosi, affrontiamo una squadra che ha grandi calciatori e che approfitta di ogni possibilità che gli lasci» ha continuato il portiere del Napoli. «Il mio segreto? Non ce ne sono. A Napoli mi sono alternato in porta con Meret negli ultimi anni, quando non gioco mi alleno ancora di più per farmi poi trovare pronto. So di dover essere sempre al massimo nel club come in nazionale».