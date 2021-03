Una brutta notizia per il Napoli e per David Ospina: come riportato dal club azzurro, infatti, nel corso dell’allenamento odierno il portiere colombiano si è procurato un infortunio alla mano sinistra. Gli esami hanno evidenziato un’infrazione del quarto dito.

Le sue condizioni saranno rivalutate tra una settimana, in attesa che tutto il gruppo rientri agli allenamenti dopo le nazionali.