Ospina, la paura dopo Osimhen e Di Lorenzo diventa virale

Non solo Victor Osimhen. I tifosi del Napoli ieri hanno dovuto fare i conti anche con lo spavento per David Ospina, portiere azzurro rimasto tramortito dopo lo scotro testa contro testa con Edin Dzeko nel finale del match contro l'Inter.

Il colombiano azzurro ha fortunatamente subito ripreso conoscenza dopo aver subito il forte colpo ed essersi accasciato al suolo: il primo a raggiungerlo, però, era stato Giovanni Di Lorenzo, subito pronto a richiamare l'attenzione dei sanitari del Napoli e, nell'attesa, ad aiutare con una manovra il compagno per evitare che la linga ostruisse le vie respiratorie. Un gesto diventato virale in rete in poco tempo.