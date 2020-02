LEGGI ANCHE

«Sapevamo di dover fare una gara importante e ci siamo riusciti. ». David Ospina applaude il Napoli e punta già alle prossime partite. «Gattuso ci ha detto di continuare così. Da domani la testa va alla gara contro il Cagliari. In Coppa la qualificazione è ancora aperta».«La prima cosa che dobbiamo dire è che in questa squadra c'è qualità. Siamo il Napoli, dobbiamo affrontare tutte le partite con senso di responsabilità» ha detto alla Rai. «Abbiamo esperienza, a volte riusciamo a fare le cose bene. E allora dobbiamo lavorare così, mancano tre mesi alla fine del campionato. Abbiamo obiettivi in Coppa e in Champions».