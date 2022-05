Ospina, l'investitura di James: «Il miglior colombiano di sempre»

Amici, parenti per un po', soprattutto compagni di nazionale. James Rodriguez parla di David Ospina, portiere del Napoli con il futuro ancora tutto da scoprire. «David è bravissimo, è il miglior portiere della storia colombiana. Dicano ciò che vogliono, ma è lui il migliore. Lo confermano anche i numeri: è il calciatore con più partite nella nazionale» ha detto l'ex fantasista di Real Madrid e Bayern Monaco.

«Ne avrà giocate 125 e in 120 di quelle ci ha salvato. Gli errori? Sono normali per un portiere, possono capitare, il ruolo è un ruolo complicato. Per le statistiche, i numeri e le partite è il miglior portiere della nostra storia» ha continuato James in una recente intervista. Ospina ha il contratto in scadenza con il Napoli il prossimo giugno e lascerà l'azzurro con ogni probabilità.