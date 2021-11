Ospina, la carica di Maradona: «Il suo omaggio ci ha dato fiducia»

La mano di Maradona sulla vittoria del Napoli. A pansarla così non sono solo tanti tifosi ma anche David Ospina, ieri in campo contro la Lazio. «È stata una serata che è iniziata con la sua immagine ritratta sulla statua. L'omaggio per Diego ci ha dato una grande carica» ha detto il portiere colombiano del Napoli, anche ieri sera titolare dal primo minuto.

Poco il lavoro di Ospina - una grande parata nel primo tempo, poi la giusta amministrazione del risultato -, ormai leader del pacchetto arretrato. «Il successo di stasera è stato importantissimo, era un match contro una squadra di livello alto e siamo stati superiori» ha detto il colombiano. «C'è tanta fiducia e consapevolezza in noi, ma sappiamo che la strada è lunga. Dobbiamo proseguire così».