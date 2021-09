Ospina, le parole del Ct Rueda: «Sta bene, mi auguro resti con noi»

«Tutto il gruppo sta bene fisicamente. Eccetto Andrade, gli altri calciatori sono tutti a disposizione». Con queste parole il Ct della Colombia Reinaldo Rueda sgombra il campo da equivoci su David Ospina, portiere del Napoli.

«Abbiamo avuto poco tempo per preparare la sfida al Paraguay, ma ormai dobbiamo essere abituati» ha continuato in conferenza stampa. «Tutti i calciatori che giocano in Europa sono in contatto con i loro club. Ci auguriamo di avere tutti a disposizione, ma dobbiamo pensare anche al bene dei club».