Ospina all'Al Nassr su richiesta di Garcia: l'ex Roma ha firmato

Si apre ufficialmente il mercato dell'Al Nassr, società calcistica saudita di Riad che ha confermato in queste ore l'arrivo in panchina di Rudi Garcia: tra le prime richieste dell'ex allenatore della roma c'è David Ospina, il portiere che vedrà scadere domani il contratto con il Napoli e che si sposterà negli Emirati per continuare la sua carriera con cifre vantaggiose.

L'Al Nassr, infatti, ha proposto al colombiano un contratto da due anni più un terzo in opzione - esattamente come per Garcia - da circa 3,5 milioni a stagione. Praticamente 2 milioni in più rispetto alle ultime proposte fatte dal Napoli. L'arrivo negli Emirati potrebbe essere doppio per Ospina, visto che il club saudita sta provando a convincere anche il connazionale James Rodriguez, nell'ultima stagione all'Al-Rayyan.