Ospina, tentativo del Nizza ma David ha già scelto l'Al Nassr

C'è un club francese che ha provato a convincere in extremis David Ospina a rimanere in Europa e a tornare in Ligue 1, dove il suo viaggio europeo era partito. Si tratta del Nizza, club di Ligue 1 che aveva già lanciato David anni fa e che nelle ultime ore ha parlato concretamente con l'entourage del portiere colombiano, da oggi ufficialmente libero dal contratto che lo legava al Napoli dal 2018.

I nizzardi, però, non sembrano essere riusciti a convincere Ospina: David ha già detto sì qualche giorno fa all'Al-Nassr, società saudita che ha investito su Rudi Garcia in panchina e che proverà a portare negli Emirati campioni già affermati in Europa come appunto l'ex portiere del Napoli. Il colombiano resterà due anni a Riad prima di tornare in Colombia.