Ospina verso il no al Real Madrid: e l'Al-Nasr continua il pressing

Protagonista in campo ma anche fuori in vista della prossima estate. David Ospina è un punto fermo del Napoli di Luciano Spalletti che in Italia si gioca la vetta della classifica ma con il contratto in scadenza a giugno questi potrebbero essere anche gli ultimi mesi in azzurro. E in Colombia sono convinti che le offerte del Real Madrid non andranno a buon fine.

Secondo quanto riportato da El Futbolero, infatti, Ospina sarebbe orientato a rifiutare la proposta del club spagnolo che lo vorrebbe come secondo portiere, su richiesta di Carlo Ancelotti. La non titolarità sarebbe il motivo alla base della scelta del colombiano, ancora incerto. Nel frattempo continua il pressing dell'Al-Nasr, uno tra i club più facoltosi del mondo arabo che spera di convincere l'attuale portiere del Napoli.