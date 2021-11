Ospina, non c'è solo la Lazio: interesse Juve se si libera a zero

Dopo Lorenzo Insigne, il Napoli dovrà decidere anche il futuro di David Ospina. Anche il portiere colombiano, così come il capitano azzurro, ha un contratto in scadenza nel 2022 e a 34 anni dovrà scegliere il futuro per l'ultima parte importante della sua carriera.

Dopo l'interessamento della Lazio, che segue la vicenda Ospina in casa Napoli per dare un ricambio all'altro ex azzurro Reina, ci sarebbe anche l'interesse della Juventus: secondo il portale El Futbolero, infatti, il club bianconero starebbe pensando al numero uno azzurro nel caso in cui Ospina dovesse lasciare Napoli a parametro zero al termine della stagione.