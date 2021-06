Ospina, notte da dimenticare: Colombia ko e sfuma il record

Arriva la prima sconfitta per la Colombia in questa edizione della Copa America. La seleccion cafetera è stata battuta quasi a sorpresa dal Perù con l'autorete decisiva di Yerri Mina all'ora di gioco. La Colombia resta per il momento a 4 punti dopo le prime tre uscite, ma bisognerà anche aspettare il completamento del turno: decisiva sarà la sfida dell'ultimo turno del girone contro il Brasile.

LEGGI ANCHE Napoli, Elmas e l'omaggio a Pandev: «Non ho parole per descriverti»

Serata da dimenticare anche per il capitano dei colombiani David Ospina: il portiere del Napoli, infatti, contro il Perù avrebbe potuto agguantare e superare il record appartenente a Oscar Cordoba per la porta imbattuta, un filotto lungo 657' in Copa America, ma la striscia vincente del portiere azzurro si è fermata a 636' con il gol di Sergio Pena.