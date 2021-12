Ospina porta Insigne in Colombia: cena sudamericana per gli azzurri

Una serata diversa, dal sapore sudamericano. Lorenzo Insigne - e famiglia - ospite di casa Ospina e dei gusti della sua terra. I due azzurri, infatti, con le rispettive compagne e con amici, si sono concessi una serata di libertà gastronomiche che segue la tradizione colombiana più vicina alle radici del portiere napoletano. La serata ideale anche per ricaricare le batterie per entrambi: Ospina è stato sempre presente in campo nelle ultime partite di Serie A, Insigne è uscito malconcio dalla sfida di mercoledì sera a Reggio Emilia contro il Sassuolo ma proverà a recuperare per scendere in campo anche domani contro l'Atalanta al Maradona.

LEGGI ANCHE Napoli, 12 infortuni nella stagione: Spalletti come Gattuso?