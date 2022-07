Ospina e quelle foto a Posillipo: l'ultima volta a Napoli per David?

Un po' di giorni d'assenza dai social - «Ogni tanto fa bene» ha scritto ai fan la compagna Jesy - poi le foto dal balcone di Posillipo, nell'appartamento che ha chiamato casa negli ultimi quattro anni. David Ospina torna a farsi vedere dai fan, il portiere colombiano con tutta la famiglia spunta nuovamente a Napoli, nonostante il contratto ormai chiuso con il club di Aurelio De Laurentiis.

Per Ospina stanno per aprirsi le porte degli Emirati Arabi: il portiere colombiano - che Luciano Spalletti ha provato in tutti i modi a confermate - è stato a Dubai qualche giorno fa per incontrare l'Al Nassr, club allenato da Rudi Garcia che potrebbe essere il suo futuro, almeno per i prossimi due anni. Troppa la distanza con il club azzurro: Ospina ha chiesto al Napoli almeno 3 milioni di euro per la riconferma, cifre che la società non era disposta a spendere per il classe 1988.