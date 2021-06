Ospina, i complimenti di Valderrama: «Sei un orgoglio per noi colombiani»

111 presenze con la maglia della Colombia non sono cosa facile, lo sa bene David Ospina che l'altra notte, contro il Brasile, ha raggiunto Carlos Valderrama in cima alla classifica dei colombiani più presenti di sempre. E proprio El Pibe colombiano ha voluto fare i complimenti al portiere del Napoli via social: «Bravo, David, per questo tuo traguardo. Speriamo siano sempre di più. Sei un esempio e un orgoglio per noi colombiani, continua così».