Un sospiro di sollievo per David Ospina e anche tutti gli altri compagni della Colombia: dopo la positività di Luis Suarez - affrontato in campo con l'Uruguay qualche giorno fa - la nazionale dei cafeteros ha ripetuto i tamponi con esiti negativi per tutto il gruppo. «Lo spogliatoio è tranquillo, dopo una sconfitta brutta la squadra ha reagito bene in questi giorni di lavoro e ci siamo preparati al meglio. Siamo pronti a scendere in campo contro l’Ecuador» ha detto il portiere del Napoli ai microfoni di El Canal Futbol.

«Avremo avversari bravi, rapidi, dovremo pensare a far bene il nostro lavoro e mettere in campo il nostro gioco per tornare a vincere in queste qualificazioni» ha continuato Ospina. «Obbligati a vincere? Siamo sempre obbligati a vincere in queste partite, in casa o trasferta, se vogliamo andare al Mondiale in Qatar. Dobbiamo concentrarci su quanto abbiamo preparato, portare in campo il piano partita: mancano ancora tante partite, speriamo di poterci rialzare subito per cambiare la classifica».

Ultimo aggiornamento: 13:42

