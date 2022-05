Ospina, a Roma prima dell'addio: «Con te sempre ovunque sia»

Mini weekend di relax per i giocatori azzurri che hanno vinto sabato a Torino e si sono goduti 48 ore di pausa tra domenica e questo lunedì. Pausa che David Ospina ha vissuto con la famiglia al completo godendosi Roma: il colombiano e la compagna Jesy si sono immortalati a Piazza San Pietro prima del ritorno a Napoli - domani il primo allenamento della settimana -, un modo anche per godersi l'Italia, Paese a cui Ospina potrebbe dire addio tra qualche settimana visto il contratto in scadenza con il club azzurro. Sibilline potrebbero essere proprio le parole di lady Ospina: «Ovunque sia, con te è sempre una buona idea».