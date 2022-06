Ospina, si complica la strada per Madrid: il Real accelera per Slonina

Non più un portiere esperto, oltre i 30 anni, che può far comodo in panchina, ma un profilo giovane e in rampa di lancio, pronto a lanciarsi in futuro a Madrid. Questo il progetto che sembra prendere corpo nella testa dei dirigenti del Real, fresco campione di Champions League: i blancos, infatti, sarebbero molto vicini a Gabriel Slonina, 18enne portiere americano in forza ai Chicago Fire in Mls che potrebbe arrivare in Europa dalla porta più importante.

«Speriamo che Real e Chicago possano trovare l'accordo, giocare a Madrid sarebbe un sogno per Slonina» ha detto l'agente del giovane portiere americano nelle scorse ore. Il suo acquisto bloccherebbe ogni trattativa per David Ospina: il portiere del Napoli, in scadenza con il club azzurro a fine mese, era stato infatti individuato come alternativa a Courtois per la prossima stagione, con Lunin in partenza. Il club di De Laurentiis aspetta la prossima settimana una risposta definitiva dal portiere colombiano, che ora è in vacanza.