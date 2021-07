Ospina si consola in Copa America: la Colombia finisce al terzo posto

Dopo la delusione per la sconfitta ai rigori contro l'Argentina in semifinale, la Colombia di David Ospina ritrova il sorriso. Il portiere del Napoli - non utilizzato per dare spazio nell'ultima gara al compagno Vargas tra i pali - ha potuto alzare il trofeo del 3° posto in qualità di capitano a fine gara. I cafeteros hanno battuto nella finalina il Perù per 3-2 con reti di Cuadrado e Díaz (doppietta).