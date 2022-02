Ospina, si muove anche l'Atletico: il portiere in scadenza col Napoli

Tre anni per la consacrazione prima dell'arrivo in Europa. La storia di David Ospina parte nel 2005 con addosso la maglia dell'Atletico Nacional, e oggi uno dei club più rispettati di Colombia potrebbe provare a tentare nuovamente il portiere, che ha 34 anni ed un contratto in scadenza. Secondo Goal Colombia, infatti, con Ospina pronto a lasciare il Napoli, anche il suo primo club professionista potrebbe tentarlo a rientrare in patria come già fatto con altri campioni colombiani in passato.

LEGGI ANCHE Napoli, -228 milioni per il mercato: ma gli azzurri sono fuori dal «podio»

«Sono in scadenza ma non ci penso. C'è una stagione ancora da giocare. A fine anno vedremo» ha detto Ospina senza smuovere più di tanto la questione. Con Meret alle spalle che non riesce a spiccare il volo, è probabile che il Napoli possa puntare definitivamente sul portiere italiano. Quello dell'Atletico Nacional - con cui David era tornato ad allenarsi per qualche giorno nel 2019 per prepararsi alla Copa America - non è comunque l'unico interessamento visto che per Ospina potrebbero anche muoversi club europei: il Real Madrid di Ancelotti, ad esempio, potrebbe puntare su di lui per il ruolo di secondo portiere.