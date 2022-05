Perché Spalletti vuole la conferma di Ospina? È tra i migliori d'Europa

Tra un mese scadrà il contratto di David Ospina con il Napoli, ma l'ultima parola non è stata ancora pronunciata. Ci ha pensato bene Aurelio De Laurentiis a spiegarlo durante l'ultima conferenza stampa: «Ospina ha il contratto in scadenza, è partito per la Colombia dopo l'ultima partita di campionato, ho anche provato a chiamarlo ma non ci ha ancora dato una risposta» le parole del patron, che non ha ancora sancito l'addio definitivo.

Ma perché Spalletti ha chiesto al Napoli di trattenere Ospina in azzurro anche il prossimo anno? Il colombiano è diventato titolare in assoluto quest'anno, con l'allenatore toscano: con le gestioni precedenti Ospina e Meret si erano divisi equamente le percentuali di presenze in campo, percentuale quasi bulgara per David quest'anno con Spalletti. E poi ci sono i numeri: nella stagione appena conclusa, Ospina è stato nella Top 10 dei portieri europei per rendimento, piazzandosi al 7° posto con il 76.9% di tiri in porta parati. In Italia, meglio di lui hanno fatto solo il vincitore Maignan ( 81.3%) e Handanovic (78.5%).