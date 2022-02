Ospina, Spalletti gli dà fiducia: «Il contratto? Ne parleremo alla fine»

100 volte in campo senza subire gol in europa, per David Ospina quella contro il Venezia è una partita che vale tanto anche nei numeri. «Il ritiro? Aspettiamo, ormai penso ad allenamento dopo allenamento, voglio dare il massimo perché il calcio mi ha dato tutto. Spero che il ritiro sia ancora lontano» ha detto il portiere colombiano «Spalletti ha fiducia in tutti noi, accanto a me c'è un portiere giovane come Meret che ha tanta qualità. Ho avuto qualche problema in nazionale ma mi sono ripreso subito».

LEGGI ANCHE Napoli, ADL non pensa al titolo: «Insigne? Non facciamone colpa»

«Spalletti mi ha chiesto come stessi e gli ho dato disponibilità, per questo mi ha mandato in campo» ha continuato Ospina a Dazn. «Il contratto? Approfitto delle opportunità che mi dà il Napoli, penso solo a questo per ora. L'importante è che si fanno le cose per bene, che si vincano le partite. Aspettiamo, ne parleremo più avanti» ha concluso Ospina.