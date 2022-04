Ospina, sprint per l'Atalanta: rientro a Napoli in piena notte

La delusione per la mancata qualificazione al Mondiale va archiviata subito, per questo David Ospina ha messo il piede sull'acceleratore per il rientro a Napoli. Il portiere colombiano, dopo gli impegni con la nazionale, è tornato in città solo questa notte dopo un lungo viaggio transoceanico e uno scalo a Parigi insieme con la compagna Jesica. Da oggi Ospina preparerà la sfida con l'Atalanta di domenica, poco più di un allenamento per connettersi nuovamente alla squadra di Spalletti e cercare sul campo la rivincita al mancato Mondiale.

