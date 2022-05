Ospina, spunta nuova pretendente: anche in Francia vogliono David

Napoli e Real Madrid. Ma non solo. Il futuro di David Ospina sembra ingarbugliarsi, con la lista di pretendenti al colombiano che ogni giorno sembra allungarsi. E se al vertice ci sono i Blancos di Carlo Ancelotti, non è ancora detto che il Napoli saluti ed esca dalla corsa così in automatico. Spuntano, però, due nuove piste per David, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno e non vuole saperne di rientrare in patria.

Il ritorno in Colombia, infatti, non è stato mai vagliato da Ospina e dalla famiglia. Almeno per il momento, come fa sapere Antena 2 in Colombia. Si è aggiunto, però, anche il Lille alla lista di pretendenti per il portiere azzurro che in Francia ci ha già giocato appena arrivato in Europa, con la maglia del Nizza. Il Real Madrid resta una pista concreta, così come possono esserlo anche in Italia Lazio e Atalanta, ma tutto dipenderà dalla qualificazione europea. La pista che porterebbe all'Al Nassr in Arabia Saudita non è contemplata, così come i timidi approcci con la Mls.