Ospina, si inserisce il Villarreal: può raggiungere Albiol in Spagna

Un altro ex azzurro al Villarreal? Dopo Raul Albiol, i tifosi del Napoli potrebbero veder accasarsi al sottomarino giallo anche David Ospina, colombiano che si libererà dal contratto con il club di Aurelio De Laurentiis tra poche settimane dopo quattro anni in città. Secondo Todofichajes anche il club spagnolo si è inserito nella corsa per Ospina, che da free agent fa gola a molti club europei.

Emery sta per perdere Sergio Asenjo, secondo portiere del Villarreal, e chiede un uomo di esperienza per il prossimo anno che sappia affiancare Rulli o sostituirlo, visto che non ha mai convinto pienamente le aspettative della guida tecnica. Con il Napoli che si allontana, anche per il Real Madrid Ospina sembra essere un obiettivo concreto, ma tutto si deciderà dopo la finale di Champions.