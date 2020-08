LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Arriviamo a questa gara con motivazione e dopo una settimana di lavoro duro. Sappiamo quanto sarà importante, quanto è forte il, ma dobbiamo fare il nostro lavoro in campo per portare a casa un ottimo risultato». Così è cominciata la conferenza stampa di David Ospina , il portiere colombiano che domani sarà in campo per la sfida ai blaugrana. «Siamo cresciuti negli ultimi mesi, l’allenatore è sempre stato chiaro con noi: speriamo di poter proseguire la nostra strada in Champions.lo conosce tutto il mondo, l’ho affrontato molte volte tra club e nazionali ma dovremo provare a fermarlo di squadra».«Alternanza con Meret ? Io e Alex ci alleniamo insieme e lasciamo la decisione a» ha continuato il portiere azzurro. Vogliamo fare il massimo per aiutare la squadra. Ho già giocato un ottavo di finale in questo stadio, scendere in campo senza pubblico sarà dura per tutti ma non possiamo pensarci. In campionato abbiamo lasciato troppe occasioni per strada, ma sappiamo gli errori commessi e vogliamo fare qualcosa di importante per questa società».