Ospina, serata di festa con Zuniga: lo scatto dei due con Maluma

Ultime serate di festa per i calciatori di mezzo mondo che hanno ancora a disposizione qualche giorno di vacanza dopo le fatiche con le rispettive nazionali. Vale anche per il napoletano David Ospina, ancora in Colombia con il resto della famiglia dopo la Copa America disputata e in attesa di potersi aggregare alla squadra di Luciano Spalletti nelle prossime settimane. Il portiere azzurro ne ha approfittato per una serata di festa insieme con il compagno di nazionale Aldo Leao Ramírez, l'ex Napoli Camilo Zuniga e l'artista Maluma.