Ospina, il futuro può aspettare: reggaeton scatenato con Zuniga

Il contratto scadrà tra un mese, ma il futuro può aspettare per David Ospina, portiere del Napoli che è tornato in Colombia per vivere al meglio alcuni giorni di relax con famiglia e amici. Insieme alla compagna Jesy e ad alcuni amici - tra cui l'ex terzino azzurro Camilo Zuniga - il portiere colombiano ha fatto festa a una serata di reggaeton a Medellin, con alcuni degli artisti più importanti del Paese: da Nicky Jam a Wisin e Yandel, nomi celebri per gli appassionati del genere.